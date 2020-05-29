بعد قليل.. بدء أول صلاة جمعة بمسجد السيدة نفيسة بعد توقف لمدة شهرين

يستقبل مسجد السيدة نفيسة، اليوم، أولى صلوات الجمعة والجماعة، بعد انقطاع عن صلاة الجمعة استمر لأكثر من شهرين، منذ صدور قرار التعليق في 21 مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن شعائر صلاة الجمعة ستكون بنفس ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، حيث سيحضر الصلاة 20 مصليا من العاملين بالأوقاف، وسيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري.

وأكدت غرفة إدارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف، أنّه تم اتخاذ جميع إجراءات الحماية اللازمة للحماية والوقاية داخل المسجد، وتابعت الغرفة عمليات التعقيم والتطهير اللازمة داخل المسجد منذ اليوم.

وسيتم إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، مع مراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين، وقصر الأمر على أداء الشعائر فقط، وعدم فتح دورات المياه، والالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنّه في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة خاصة الاقتصادية منها، بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، سيتم إقامة شعائر صلاة الجمعة المقبل بمسجد السيدة نفيسة، وجرى التنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها من الجامع الأزهر بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.