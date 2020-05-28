رغم إقامة أول جمعة بالمسجد غدا.. ضريح السيدة نفيسة مغلق في وجه الزوار

يستقبل مسجد السيدة نفيسة، غدًا أولى صلوات الجمع، بعد انقطاع عن صلاة الجماعة استمر لأكثر من شهرين، منذ صدور القرار الوزاري في 21 مارس الماضي بتعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد.

وتقيم وزارة الأوقاف، شعائر صلاة الجمعة من المسجد بحضور 20 مصليًا من العاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري.

ورغم فتح المسجد لأداء الصلاة، إلا أنّ ضريح السيدة نفيسة سيكون مٌغلق أيضًا، حيث أكّدت غرفة إدارة الأزمات والمتابعة بالأوقاف، لـ"الوطن"، أنَّه سيتمّ قصر الأمر على أداء الشعائر فقط دون فتح الضريح، مشددة على أنَّ المرحلة المقبلة من الفتح لن تشمل فتح الأضرحة أو دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء أو خلافه بالمسجد.

وأكّدت وزارة الأوقاف، أنّها لم تحدد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أنَّ الوزارة ستلتزم بما يصدّر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء .