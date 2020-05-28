ما حكم التجمع لأداء صلاة جمعة أمام السيدة نفيسة غدا؟.. الأوقاف ترد

أكدت وزارة الأوقاف أنّ الجمعة لا تنعقد دون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، وإقامتها بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية.

وحذّرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، من أي محاولة لإقامة الجمعة أو غيرها جماعة في أي من المساجد أو محيطها، موضحًا أنّ الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، ولا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، وأنّ الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي من المخالفات.

ويستقبل مسجد السيدة نفيسة غدا أولى صلوات الجمع، بعد انقطاع عن صلاة الجماعة استمر لأكثر من شهرين، وتقيم الأوقاف شعائر صلاة الجمعة من المسجد بحضور 20 مصليا من العاملين بالأوقاف، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري.

وتستمر الأوقاف في غلق ضريح السيدة نفيسة، فضلا عن استمرار غلق الأضرحة كافة على مستوى الجمهورية، في تلك المرحلة.

ويستمر غلق المساجد والزوايا والمصليات غدا، إذ يستمر إقامة أذان النوازل، ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضي.