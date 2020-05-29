مدينة يابانية تعلن عن بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا

أعلن كينجي كيتاشاشي، عمدة مدينة كيتاكيوشو اليابانية، عن بداية الموجة الثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا في المدينة، حسب قناة NHK التلفزيونية.

على مدى الأيام الستة الماضية، تم تسجيل 43 حالة جديدة مصابة بـ "كوفيد - 19" في كيتاكيوشو.

وفي هذا الصدد، اعتبارا من 31 مايو إلى 18 يونيو، سيتم إعادة إغلاق 119 موقعا، بما في ذلك المتاحف ودور السينما والمكتبات في المدينة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

كما طلب العمدة من أصحاب المؤسسات الامتناع عن إقامة مناسبات خاصة.

وسيحضر تلاميذ الصفوف الابتدائية والمتوسطة الدروس الصباحية فقط.

وفقًا لمكتب الإحصاءات العالمي "وورلد ميتر"، حتى 29 مايو، تم تسجيل 16683 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليابان، وتوفي 867 شخصًا.

الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية للفيروس

كانت منظمة الصحة العالمية، حذرت، في وقت سابق من أن الدول التي تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا، لا تزال تواجه خطر "ذروة ثانية فورية" إذا أوقفت إجراءات وقف تفشى المرض، بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحفي، إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة، فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية، وجنوب آسيا، وأفريقيا. وفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".