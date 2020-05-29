الأزهر ينعى عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

نعى الأزهر الدكتور عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وجاء في البيان: "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، العالم الجليل الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا".

وأكد الأزهر أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان رائدًا من رواد علم الكلام، وترك العديد من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو العلوم الشرعية والعربية، ومن أشهر مؤلفاته: "البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية"، وفلسفة علم الكلام في الصفات الإلهية منهجًا وتطبيقًا".

وقدم الإمام الأكبر خالص العزاء لأسرة العالم الجليل وطلابه وأساتذة جامعة الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.