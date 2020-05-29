غدا.. وزير الزراعة يزور كفر الشيخ لتفقد المحاصيل الزراعية  

يزور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، محافظة كفر الشيخ، غدا السبت، حيث يجرى جولة تفقدية على محطة البحوث الزراعية بسخا، ومن المقرر ان يتفقد حصاد المحاصيل الزراعية بمزرعة سخا للبحوث الزراعية، كما سيتفقد الوزير قطاع الانتاج الحيواني.

ومن المقرر أن يرافق وزير الزراعة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر اشليخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعددا من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة، كما انه سيعقد لقاءً صحفيا مشتركا داخل مركز بحوث سخا.

ويطمئن وزير الزراعة، على الاجراءات الاحترازية، التي يتم تطبيقها داخل مزارع الانتاج الحيواني بمحطة سخا، كما سيزور مزارع الانتاج التابعة للوزارة.