مصرع شاب في انقلاب سيارة بالبحر الصغير في الدقهلية

لقي شاب مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارته في ترعة "البحر الصغير" أمام الكوبري الفرنساوي بمنية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بانقلاب سيارة في البحر الصغير وبها قائدها.

انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب السيارة رقم "3612 س م ط" مقابل قرية ميت الخولي، ما أدى إلى وفاة قائد السيارة، ويدعى محمود شندي محمد غبور، 32 سنة، ومقيم بمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.