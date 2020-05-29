فيديو.. القبض على طاقم "سي إن إن" أثناء تظاهرات "مينابوليس"

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طاقم سي إن إن في منيابوليس صباح اليوم الجمعة أثناء تقديم تقرير تلفزيوني مباشر في منيابوليس، حيث كان الطاقم يغطي الاحتجاجات المستمرة على وفاة جورج فلويد.

وتم تقييد يدي الطاقم ، بما في ذلك المراسل عمر خيمينيز ، واحتجازهم بينما قدم خيمينيز تقريرًا مباشرًا في أحد شوارع مينيابوليس بعد الساعة الخامسة صباحًا.

وأخبرت الشرطة الطاقم أنهم محتجزون لأنهم طلبوا منهم التحرك.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن إلقاء القبض على مراسل سي ان ان وفريق إنتاجه صباح اليوم في منيابوليس للقيام بعملهم ، على الرغم من تحديد أنفسهم في إشارة إلى انتهاك واضح لحقوق التعديل الأولى.

ودعت الشبكة أنه يجب على السلطات في ولاية مينيسوتا ، بما في ذلك الحاكم ، الإفراج عن موظفي سي ان ان الثلاثة على الفور.

وقالت سي ان ان في بيان: "اقترب الضباط من الطاقم أثناء تحركهم لاعتقال متظاهر خلفهم. يمكن رؤية جيمينيز وهو يحمل شارة سي ان ان أثناء الإبلاغ ، ويعرّف عن نفسه كمراسل ، ويخبر الضباط أن الطاقم سينتقل حيثما احتاجهم الضباط. أمسك ضابط في ذراعه كما تحدث خيمينيز، ثم وضعه في الأصفاد".