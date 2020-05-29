فيديو.. لحظة قتل مختل عقليا ابنه و2 آخرين في الشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لحظة إقدام مختل عقليا، على طعن ابنه و3 آخرين بينهم سيدة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقررت نيابة قسم أول الزقازيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين شخصين وسيدة، لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بطعنات عدة نافذة على يد مختل عقليا بمدينة الزقازيق.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق، بإقدام مواطن على قتل شخص طعنا وإصابة ابنه وشخص آخر وسيدة ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق تصادف مرورهم بمكان الواقعة.

انتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ملاحقة المتهم وضبطه وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، فيما لفظ ابنه المصاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، كما توفيت السيدة في وقت لاحق ليرتفع إجمالى القتلى إلى 3.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشخص المتهم يدعى "أ ث" يعاني من حالات هلوسة ويقيم بجوار الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.