"الأرصاد": طقس السبت لطيف صباحا ومائل للبرودة ليلا وشبورة خفيفة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غد السبت، شبورة خفيفة صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومعتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة أما على جنوب الصعيد توقع الخبراء أن يكون الطقس حار والرياح نشطة صباحا.

أما ليلا يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وكذلك على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مع نشاط رياح على جنوب سيناء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 25 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 27 18

دمنهور 27 19

بلطيم 25 19

مطروح 23 17

السلوم 24 16

سيوة 28 17

بورسعيد 25 18

دمياط 24 19

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 26 17

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 28 12

نويبع 31 22

طابا 29 17

كاترين 24 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 32 19

الغردقة 32 20

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 32 18

أسيوط 32 19

سوهاج 34 20

قنا 36 21

الأقصر 36 23

أسوان 37 25

إدفو 37 24

أبوسمبل 37 24

الوادي الجديد 34 22

شلاتين 33 25

أبو رماد 32 24

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 25