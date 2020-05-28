الزراعة تجبر العاملين في منافذها على ارتداء الكمامات بداية من الأحد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم التنبيه على الموظفين والعاملين، بدءا من الأحد المقبل بوجوب ارتداء الكمامات والقفازات، بجانب التنبيه على المواطنين بعدم التكدس أثناء عمليات البيع؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة على أن منتجات منافذها يتم تعقيمها وتغليفها في المخازن قبل وصولها للمنافذ، لضمان عدم تلوثها.

وتستعد مصر لمرحلة التعايش مع كورونا، كسائر الدول، تبدأ تدريجيا بمجرد انتهاء إجازة عيد الفطر الجمعة المقبل، وتقدم "بوابة الوطن"، أكبر تغطية مفتوحة ولحظية عن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها، والتعايش مع كورونا، وكل ما يبحث عنه القارئ من معلومات رسمية وآراء ونصائح خبراء الصحة والاقتصاد والاجتماع وأصحاب الأعمال والشركات.