فيديو.. مدرس تربية فنية يصمم تمثالا للشهيد "منسي": يستحق أكثر

قال سعفان العبادلي، مدرس التربية الفنية الذي قام بتصميم تمثال للشهيد البطل أحمد منسي، إنه قضى خدمته العسكرية بشمال سيناء ويعي جيدا أن من يخدم في شمال سيناء غير عاديين ويضحون كثيرا وقدموا الكثير، وكل من خدم أو يخدم في سيناء فكرة عمل تمثال له شئ بسيط جدا مقارنة بما يقدمه لأنهم يستحقون أكثر من ذلك بكتير.

وأضاف العبادلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشهيد البطل أحمد منسي ضحى بحياته وطلب الشهادة كثيرا وضحى كثيرا، مؤكدا على أن طلابه انبهروا بالتمثال الذي نفذه، ويريدون تقليده.

وتابع العبادلي أن التمثال الذي صممه للشهيد البطل أحمد منسي استغرق تصميمه 3 أيام، وتم إنجازه في شهر رمضان تقربا لله عز وجل، موضحا أنه يعرف الشهيد أحمد منسي من يوم استشهاده، وعرف كثيرا عنه وعرف أنه يستحق تمثال وأكثر.