النيابة تستدعي مدير "حميات الزقازيق" في واقعة خروج متوفاة بكورونا دون تصريح

قررت نيابة أول الزقازيق بالشرقية استدعاء مدير مستشفى الحميات، للاستماع لأقواله في واقعة خروج متوفية بكورونا من المستشفى دون إجراءات احترازية وتغسيلها ونقلها إلى منزلها بواسطة سيارة ملاكي عن طريق ذويها، بالإضافة إلى وقوع مشادة بين نجلها وإحدى العاملات.

وقالت مديرية الصحة بالشرقية، إن التحقيقات التي أجريت في واقعة خروج جثمان متوفية من مستشفى حميات الزقازيق بواسطة أهلها دون إجراءات احترازية، توصلت إلى أن ما حدث ناتج عن خطأ إداري من أحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين البوابة.

وذكر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى إنذار شركة الأمن المسؤولة عن تأمين بوابات المستشفى، بعد مخاطبتها بالتحقيق في الواقعة، ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن لعدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المستشفى يستقبل عددا كبيرا من المرضى خاصة في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأطباء والتمريض يعملون لمدة تصل إلى نحو 12 ساعة وأكثر.