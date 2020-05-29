"صحة الغربية" تستعد لتوصيل أدوية كورونا إلى منازل المرضى

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تجهيز فرق من الطب الوقائي والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، حقائب الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم أو الحصول عليها من أقرب وحدة صحية، وذلك بالنسبة للمرضى المحولين للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابيته.

وأضاف حميدة: "يأتي هذا من أجل راحة المرضى، كما أن الأمر لن يقتصر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد للمخالطين المباشرين أيضا".

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا ممن استقرت حالتهم الصحية.