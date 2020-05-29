قاتل منسي بـ"الاختيار": كره الناس ليا أفضل من تفاعلهم مع تكفيري

قال الفنان محمد يوسف، مجسد دور قاتل الشهيد البطل أحمد منسي بـ"الاختيار" إنه هناك فارق كبير بين تصويره لمشهد قتل الشهيد منسي وبين مشاهدته في حلقة الاستشهاد، "كنت بتفرج زيي زي أي حد.. بالمزيكا بالإخراج عيطت واتأثرت جدا، ووالدتي كمان عيطت".

وأضاف يوسف خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أن إذاعة الحلقة بدون إعلانات كانت خطوة هامة جدا، لربط الأحداث ببعضها والمتابعة وعدم فصل المشاهد.

وتابع يوسف أنه يقدر جيدا كره المشاهدين له بعد مشهد استشهاد منسي بالمسلسل، "أنا مقدر جدا إنهم يكرهوني.. وهو شر لابد منه في شغلنا ويفرحني الناس تكرهني ولا إنهم في لحظة يتفاعلوا مع واحد تكفيري".

وبكى الفنان محمد يوسف بعد مشاهدته لمشهد قنصه لمنسي بالمسلسل على الهواء مباشرة، قائلا: "المسلسل مش من وحي خيال المؤلف دي قصة حصلت، وده أقل تقدير للأبطال الشهداء ممن يبذلوا أرواحهم من أجل مصر".