تصل ذروتها يوم الأربعاء.. الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة القادمة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد محافظات مصر ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث يتأثر الطقس بالمنخفض الجوي السوداني ليمتد تأثيره ويكون أقل حدة من الموجة الحارة السابقة.

وتبدأ الموجة الحارة في البدء يوم الإثنين المقبل، وترتفع درجات الحرارة تدريجيا يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم تبدأ في الانكسار مره أخرى يوم الخميس المقبل، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومي الأربعاء والخميس.

وأضاف شاهين لـ "الوطن" أنه من المتوقع مع ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء حيث ذروة الموجة الحارة، أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة، ويصاحب ارتفاع درجة الحرارة، نشاط للرياح على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشالية الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وعن التقلبات الجوية التي تمر بها محافظات مصر خلال تلك الفترة القصيرة، أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنه منذ فترة زمنية قصيرة تعرضت مصر لموجة حارة سابقة كانت نتيجة لتعرض مصر لمنخفض السودان والذي استمر تأثيره لمدة 9 أيام متواصلة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 43 درجة على القاهرة، وخلال أيام العيد انحسر المنخفض السوداني إلى منطقة السودان فقط، مما أدى إلى تأثرنا بمرتفع العروض الوسطى القادم من جنوب أوروبا، والذي ساعد على انخفاض درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.