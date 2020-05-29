4 ضوابط احترازية لتشغيل الصالات الرياضية التابعة للفنادق.. تعرف عليها

تسلم عدد من الفنادق، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء، وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، واعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال تشغيل الصالات الرياضية التابعة للفنادق،،شسث استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال تشغيل الصالات الرياضية التابعة للفنادق

تطبق الضوابط التي أعدتها وزارة السياحة والآثار، وفقا لإرشادات وزارة الصحة العالمية، كشرط لاستقبال النزلاء بالفنادق، كما تم تحديد الإجراءات المتبعة عند استخدام الصالات الرياضية التابعة للفنادق كما يلي:

ـ يسمح باستخدام الصالة الرياضية مع الالتزام بتطهير الأسطح كل ساعة، وتطهير الصالة بالكامل بعد استخدام النزيل، والحرص على التباعد بين الأجهزة.

ـ حظر استخدام الجاكوزي، الساونا، البخار، وجلسات المساج.

ـ تنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية، كل ساعة، وحظر الاستحمام هناك.

ـ حظر استقبال رواد من خارج الفندق.

وكان أشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتى الآن إلى 78 فندقا.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.