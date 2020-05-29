في نقاط.. طبيبة توضح الاشتراطات الصحية مع عودة فتح المساجد

يناقش مجلس الوزراء خطة عودة فتح المساجد مرة أخرى الأسبوع المقبل أمام المصلين، عقب إغلاقها على مدار الفترة الماضية تفاديًا لانتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".

لكن إعادة فتح المساجد يحتاج إلى العديد من الاشتراطات الصحية، والتي توضحها الدكتورة فاطمة علي الدين، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المُعدية، خلال النقاط التالية:

- على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة الطبية قبل دخول المسجد.

- يجب توفير المُطهرات على أبواب المساجد حتى يتسنى للمُصلين تطهير أيديهم أثناء الدخول والخروج من المسجد.

- الحفاظ على التباعد والمسافات بين المصلين بما لا يقل عن متر ونصف وفقًا للدراسات الحديثة.

- التطهير الدوري والمستمر بجداول مُحددة للمسجد وأماكن الوضوء والحمامات عقب كل صلاة، يقوم بها العاملون داخله عقب تدريبهم بشكل جيد.

- يُفضل فتح جميع المنافذ والشبابيك بالمسجد وعدم فتح أجهزة التكييف، لأن التهوية الطبيعة أفضل.

- السجاد المفروش حاليًا على الأرضيات داخل المساجد من الصعب تطهيره لأنه مصنوع من القماش، وطريقة تطهير القماش الغسل الجيد وليس عن طريق الرش، لذلك يجب رفع تلك السجاجيد.

- يجب أن يأتي كافة المُصليين بسجادتهم الخاصة، تفاديًا لانتقال الفيروس عن طريق السجود في نفس المكان.

- من الأفضل للمُصليين الوضوء بالمنزل قبل الذهاب إلى المسجد.

- يجب انتشار التوعية بشكل واضح وبسيط بمختلف الوسائل الإعلامية قبل فتح المساجد، والتأكيد على المواطنين أنه في حالة ظهور أي أعراض مرضية البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المسجد.

- يجب تطبيق نفس الاشتراطات الصحية خلال صلاة الجمعة.