"الأوقاف": خطة عودة المساجد أمام مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تسليم خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد أمام لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل.

وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم، إن وزارة الأوقاف أعدت خطة وضوابط عودة العمل في المساجد، وستعرض على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر، مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف جمعة، أن ذلك بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما جرى من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والجامع الأزهر، ومسجد الفتاح العليم، وما جرى من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم

من جهة أخرى، وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.

كما وجه رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصلٍ وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد، وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.