خبيرة: توصيل علاج كورونا للمنازل يساعد في احتواء الأزمة

في خطوة جديدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، تم البدء في توفير الأدوية للحالات المصابة التي ستخضع للعلاج المنزلي والحرص على توصيلها للمنازل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك التجربة تأتي لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى لأخذ الأدوية.

توصيل العلاج إلى منازل المصابين بفيروس كورونا والخاضعين للعزل المنزلي يساعد على فصلهم ومنع انتشار العدوى بين عدد أكبر من المواطنين، لعدم اضطرارهم النزول لشراء الدواء أو الأدوات الطبية اللازمة، بحسب قول الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس لـ"الوطن".

تساعد في رفع نسب الشفاء وتقليل الضغط على المستشفيات

وتابعت مختار أن توصيل العلاج لمنازل المصابين الخاضعين للعزل المنزلي، يعني العلاج المبكر للحالات الأمر الذي يساعد على تحسن الحالية الصحية لهم ورفع نسب الشفاء وتقليل أعداد الوفيات جراء الفيروس.

إلى جانب ذلك، تساعد تلك الخطوة على تقليل الضغط على المستشفيات وتوفير الأماكن للحالات الخطيرة، مع ضرورة المتابعة المستمرة والاستشارة مع الطبيب خلال فترة العلاج بالمنزل لمتابعة تطور الحالة، بحسب قول أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي.