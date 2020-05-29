صور.. غلق فرن بعد إصابة أحد عامليه بكورونا في مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إغلاق فرن خاص بمدينة مرسى مطروح لمدة أسبوع، بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ووجه "شعيب"، اليوم، لمديرية الصحة بمطروح بإجراء جميع عمليات التطهير والتعقيم حفاظا على صحة العاملين بالفرن والمواطنين قبل غلقة، مع متابعة جميع الإجراءات الصحية الأخرى للكشف عن المخالطين.

كما وجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة مطروح، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما نقلت سيارة إسعاف مجهزة، العامل المصاب إلى مستشفى النجيلة للحجر الصحي.