سؤال برلماني بشأن إعلان اليابان عدم فاعلية عقار أفيجان

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتعليم العالي، بشأن إجراءات التعامل مع إعلان اليابان عدم فاعلية عقار أفيجان.

وأوضحت أبو السعد، في سؤالها، أن اليابان أعلنت عدم الاستمرار في اختبار و تصنيع عقار أفيجان لثبوت عدم فاعليته خلال الفترة الماضية، لمواجهة فيروس كورونا، إضافة الى أن بعض الحالات محتمل أن يسبب لها العقار عيب خلقي في المواليد، وذلك من ضمن الآثار الجانبية للعقار.

وأشارت "أبو السعد" إلى أن الكارثة أن مصر من أوائل الدول التي أعلنت إجراء اختبارات سريرية للمرضى (50 مريضا) مستخدمة عقار أفيجان في شهر أبريل لمعرفة تأثيره على المرضى".

وأوضحت أن مستشار الرئيس لشؤون الصحة أعلن رسميا استخدام عقار أفيجان لرصد التأثير الإكلينيكي واختبار العقار لمعرفة مدة فعاليته، وقال إن له نتائج في العالم مبهرة حسب تعبيره، وجرت مفاوضات سياسية حتى توفر لنا اليابان المادة الخام لتصنيعه في مصر.

وأشارت إلى أن وزير التعليم العالي صرح بأنه تواصل مع الصين لتصنيع المادة الفعالة من العقار لبدء تصينعه في مصر في شهر أبريل، وأن له نتائج مبشرة وتم إضافته للبروتوكول العلاجي. لافتة إلى أن المركز القومي للبحوث أعلن نجاح عقار أفيجان وأن له نتائج إيجابية ومبشرة، وهناك تصريحات شبه رسمية أكدت أن العقار يتم استخدامه من شهر مارس وأن النتائج مبهرة، حسب التعبيرات.

وطالبت بفتح تحقيق في الأمر، وبيان الالتزام بالقوانين ذات الصلة بالتجارب الإكلينيكية من عدمه، وكذلك وقف استخدام العقار في مصر.