"الحقونا بنموت".. آخر كلمات الأشقاء الـ4 قبل وفاتهم حرقا في شقة الدقي

"15 دقيقة" كانت مدة النيران التى اندلعت فى شقة "طبيب الدقى".. الحريق اندلع بشقة بعقار في شارع قمبيز بحي الدقي شمال محافظة الجيزة.. دقائق معدودة، وانتهت حياة 4 أطفال، أعمارهم من 10 لـ15 سنة، داخل غرف النوم، بعد اندلاع الحريق فى "صالة الشقة"، التي تقع على مساحة 150 مترا في الطابق الثالث، بالعقار المكون من 7 طوابق.

صراخ وأصوات "سرينة" سيارات الإطفاء.. الصراخ كان صادرا من الأطفال الأربعة، وهم يرددون عبارات "الحقنا يا بابا.. الحقنا يا بابا احنا بنموت".. انتهت حياتهم حرقا، وتفحمت أجسادهم، قبل وصول سيارات الإطفاء، التي تمكنت من إخماد الحريق، في قرابة 15 دقيقة.

وعقب الانتهاء، عثرت القوات على جثة الجدة "والدة الأب"، لفظت أنفاسها الأخيرة خنقا من الدخان، بعد أن فشلت في الهرب من النيران، التى اشتعلت على باب غرفة النوم.. تفاصيل مرعبة، سجلتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، جاءت على لسان الأب والأم اللذان شاهدا أطفالهما جثث بسبب الحريق.

"كنا نايمين.. سمعنا صوت انفجار فى لوحة المفاتيح بتاعت الكهرباء فى صالة الشقة".. هكذا تحدث الطبيب وزوجته عن الأحداث، أثناء المناقشة الأولية، حول ملابساتها أمام رجال المباحث.

وأضافا: "النيران اشتعلت بسرعة.. والأولاد كانوا نايمين، وملحقوش يجروا، النيران مسكت فى الغرف بتاعتهم، والأولاد ماتوا وهما بينادوا علينا، وبيقولوا لينا الحقونا.. الحقنا يا بابا.. الحقينا يا ماما".

انتقل فريق من المباحث والنيابة العامة والمعمل الجنائي، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مسرح الجريمة بمجرد تلقى البلاغ.

ورحجت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الحريق بسبب ماس كهربائي، اندلع فى محتويات الشقة، وأسفر عن احتراق محتويات الشقة، التى تقع فى الطابق الثالث بعقار سكني بشارع قمبيز بالدقي.

ولاتزال قوات الأمن تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، تواصل البحث، بصحبة المعمل الجنائي لرفع أثار الحريق لمعرفة أسباب الحريق.

وأجرت النيابة معاينة ومناظرة للجثث، وصرحت بالدفن، ولا تزال النيابة تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ومناقشة والدي الأطفال والشهود، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت التحريات والتحقيقات في حريق شقة الدقي، كشفت عن أن الحريق أسفر عن مصرع 4 أطفال أشقاء، حرقوا داخل إحدى الشقق السكنية في الدقى، عن الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، ولم يتمكن الزوجان من إنقاذ أطفالهم وماتوا حرقا هم وجدتهم والدة "الأب".

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمجرد تلقي البلاغ من الأهالي انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، بصحبة 6 سيارات إطفاء.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الشقق المجاورة، وأجرت القوات تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، معاينة لمكان الحريق، وتبين العثور على 5 جثث لـ4 أطفال أشقاء وجدتهم "والدة الأب" متوفين نتجية اشتعال النيران في الشقة. ولا تزال قوات الأمن تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة