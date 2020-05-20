مدير الحماية المدنية السابق: درجات الحرارة العالية تؤدي لحرائق بالمنازل

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إن درجات الحرارة المرتفعه تؤثر على كافة المباني دون استثناء، منها المنازل أو المخازن والمنشآت التجارية، وذلك لأن ارتفاع درجة حرارة الغرف قد يؤدى وفي حال عدم وجود تهوية جيدة إلى نشوب حرائق: "درجات الحرارة العالية بتأهل المكان لحدوث أي حريق".

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أغلب المنازل والمنشآت التجارية تعاني وجود حمل حراري "صهد" لارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن، وهو ما يؤدى إلى الحريق بسهولة، موضحا أنه وعلى كافة المواطنين عدم شراء الأسلاك الكهربائية رخيصة الثمن، ويجب إجراء مرور دوري على الوصلات الكهربائية بالمنشآت التجارية والصناعية للتأكد من سلامتها.

وأكد أنه في الأيام شديدة الحرارة تتكون أحمال حرارية بداخل المخازن والمنشآت التجارية: "بيتجمع مع المنتجات الموجودة وتؤدي لحريق، ولازم يكون فيه تهوية مناسبة في المخازن".