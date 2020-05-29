سانا: مقتل 5 سوريين جراء اعتداءات النظام التركي بريف حلب

قتل 5 مدنيين، وأصيب عدد من الإرهابيين، جراء تواصل الاقتتال فيما بين مرتزقة النظام التركي في مدينة عفرين المحتلة، بريف حلب الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، سانا اليوم، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات إرهابية تابعة للنظام التركي، في عدة أحياء سكنية من مدينة عفرين، ما أسفر عن استشهاد 5 سوريين، بينهم طفلان، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ولفتت إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية، عمليات اقتحام مقرات فيما بينها، وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة، ومضادات الطيران الثقيلة، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات المتقاتلة.