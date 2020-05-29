محافظ الجيزة: تطهير 25 قرية و2000 شارع ومنشأة خلال 24 ساعة

نفذت محافظة الجيزة أكبر حملة تطهير وتعقيم للقري والعزب والشوارع، اشترك بها أكثر من 50 معدة متنوعة من المراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطرى والزراعة، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات التطهير، مؤكدا أن المحافظة بكل أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم أكثر من 25 قرية بالمراكز والمدن.

وأشار راشد إلى أن القرى التى جرى تطهيرها وتعقيمها شملت أم خنان بالحوامدية، وبهرمس وأبو غالب والجلاتمة، وتطهير 2000 حالة أخرى، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية.