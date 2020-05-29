إعلامي سعودي: ربما تعود الحياة للحرمين الشريفين في الأيام المقبلة

قال بدر الحقيل الإعلامي السعودي، إن المملكة العربية السعودية اتخذت عددًا من الإجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها تتمثل في مراحل.

وأضاف الحقيل، خلال تصريحات عبر "سكايب"، لنشرة أخبار DMC"، أن المرحلة الأولى هي بداية الحظر الجزئي الذي بدأ من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا لمدة 3 أيام، ثم المرحلة الثانية وتتمثل في عودة الموظفين إلى أعمالهم بداية من الأحد القادم، وعودة رحلات الطيران الداخلية عبر الناقلات السعودية، وعودة التنقل بين المدن في المملكة العربية السعودية، من أيام الأحد القادم وتخفيض الحظر الجزئي الذي يبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.

وتابع، أن المرحلة الثالثة تتمثل في 29 شوال تتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، مشيرًا إلى أنها اتخذت عددًا من الإجراءات في هيئة الطيران المدني، كعودة الرحلات إلى الطيران الداخلي.

وحول إمكانية عودة العمرة، قال إن المملكة اتخذت عددًا من الخطوات والإجراءات الوقائية لصيانة الحرمين الشريفين والمسجد النبوي: "ربما نرى في قادم الأيام وبحسب ما تراه اللجنة المشكلة انفراجًا لهذه الازمة وتعود الحياة للحرمين الشريفين في الأيام القادمة بعد انجلاء الوباء".