مركز السيطرة على الأمراض بالصين: سوق ووهان ليس مصدر فيروس كورونا

على مدار عدة أشهر، كان الاعتقاد السائد لدى العلماء، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، نشأ من الحيوانات البرية التي تباع في سوق مدينة ووهان الصينية، التي انتقل منها إلى البشر، لتنتشر أسوأ جائحة عرفها الإنسان في العصر الحديث، دون وجود علاج موحد أو لقاح لها.

وأكدت الأدلة الوراثية، أن الفيروس التاجي نشأ في الخفافيش الصينية، قبل أن ينتقل إلى البشر، لكن الموقع للانتقال غير معروف، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت السلطات الصينية في الأصل، إن الحالات الأولى من الفيروس ظهرت في سوق المأكولات البحرية المحلية، لكن تحقيقًا جديدًا في بيع الحيوانات استبعد ذلك، حيث أخذت المراكز الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عينات من الحيوانات في السوق، ووجدت أن أيا منها لم يكن مصابًا بفيروسات تاجية، وذلك يعني أن الحيوانات الموجودة في السوق، لا يمكن أن تكون هي السبب في إصابة البشر.

وأدت نتيجة فحص العينات، إلى ظهور نظرية جديدة، تقول إن شخص ما زار سوق المأكولات البحرية، وكان مصابا بالفعل بفيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى للآخرين.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، إن السوق كان ضحية للفيروس.

وجرى ربط غالبية الحالات الأصلية الـ41، التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية، والمصابين بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر بسوق الحيوانات البحرية، وأدى ذلك لإغلاقه في 1 يناير الماضي، قبل أن يتم إعاده فتحه مرة أخرى في 14 أبريل الماضي.

ومن المرجح أن الفيروس، كان ينتشر في ووهان قبل الإبلاغ عن الحالات الـ41 الأولى، حيث أظهرت 13 حالة من الحالات الأصلية التي تم تسجيلها، عدم وجود صلة بالسوق، وفقا لدراسة مركز السيطرة على الأمراض الصيني.

كما أظهرت الأبحاث التي أجريت في يناير الماضي، أن أول شخص أكد إصابته بالفيروس التاجي على الأرجح في وقت مبكر من 1 ديسمبر، أظهر أعراض في 8 ديسمبر.

ولم يتم تأكيد المريض صفر، أي أول شخص أصيب بفيروس كورونا في ووهان، لكن السلطات تعتقد أنه ربما كان رجلاً يبلغ من العمر 55 عامًا، من مقاطعة هوبي مصابًا في 17 نوفمبر، وهذا يعني أن الفيروس من المحتمل أن يكون انتشر دون أن يتم اكتشافه بين السكان حول ووهان، لأسابيع قبل حدوث التفشي في السوق.

وقال كولين كارلسون، عالم الحيوان في جامعة جورج تاون، إن سوق ووهان هو على الأرجح النقطة التي أصاب فيها شخص مريض عدد كبير من الأشخاص، وكيف انتقل الفيروس من الحيوانات إلى البشر يمكن أن يستغرق سنوات حتى يتم اكتشافه.

وأوضح "كولين"، أن الفيروس من أصل حيواني، وحقق طفرة في انتقاله إلى البشر وربما انتقل عن طريق الخفافيش أو من خلال الماشية أو حيوان أخر، ولكن لا توجد بيانات حتى آلان لمعرفة أين أو كيف، وأن مصدر النشأة سوق المأكولات البحرية هو أمر لم يحسم بعد، ولكن حقيقة أن أيًا من الحيوانات في السوق التي تم أخذ عينات منها، تم اختبارها بشكل إيجابي، أدت إلى انتشار نظرية أن الحيوانات نقلت العدوى إلى البشر في السوق.