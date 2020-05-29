الكمامة شرط للتواجد داجل جامعة السويس

قال الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إنه تقرر إلزام كل منسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، بارتداء الكمامات الواقية وغيرها من متطلبات الوقاية الصحية، طوال فترة التواجد بالحرم الجامعي، وذلك بدءً من السبت الموافق 30 مايو الجاري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020، في إطار خطة جامعة السويس، لمواجهة فيروس كورونا، والتعايش معه، واستمرار العمل بشكل يضمن تحقيق متطلبات الوقاية.

وشدد رئيس الجامعة، على أنه لن يتم السماح لأحد بالدخول للحرم الجامعي، سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة أو الطلاب أو غيرهم من الجمهور، دون الالتزام بهذا الإجراء، كما أكد على أن من سيخالف هذه الإجراءات، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح الشرقاوي، أنه أكد على الجميع بضرورة الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، بالقدر الذي يحقق أفضل درجات الحماية والوقاية، بين رواد الجامعة.