فيديو.. الشعب الإيطالي يبعث رسائل تخليد للشهيد: منسي الأسطورة

نشر الصحفى أليكس عامر، المقيم فى إيطاليا، مقطع فيديو يحتوي على رسائل تخليد من الشعب الإيطالي، للشهيد العقيد أحمد منسي، حيث احتوت تلك الرسائل على دعم مصر ورئيسها وجيشها في حربها على الإرهاب.

وكتب عامر، تعليقًا على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "الكثير من رسائل الشكر لنشري قصة البطل المصري الأسطورة وكنوع من التأييد والإمضاء في دفتر شرف لتخليد روح الشهيد أحد منسي".

وأضاف: "رسائل كتير وصلت لي بعد مقال مسلسل الاختيار وقصه الشهيد أحمد منسي الأسطورة في الجرائد الإيطالية للسؤال عن مسلسل الاختيار، وهل يتم إذاعته في إيطاليا؟، وأخرى تتحدث عن متى يتم عرضه في القنوات الإيطالية؟، وبعضها عن وجوده مترجما على صفحات الإنترنت والسوشيال؟".

وأردف: "فكان منا أن قمنا بشرح أنه ربما في المستقبل القريب المسلسل سيصل مدبلجا باللغة الايطالية، لكي يصل دعمهم ورسائلهم لعائلة وأصدقاء الشهيد والدولة المصرية فسأقوم بنول شرف إيصال تضامنهم عن طريق كلمة منهم مسجلة سأقوم بنشرها".

وواصل: "هذا بجانب ما تلقاه إخواننا المصريين في إيطاليا من كلمات تشرح الصدور، وطلبت منهم كلمات ورسائل الشكر لا يجب أن توجه لمن نال شرف الكتابة عن الأسطورة بل توجه للدولة والجيش والشعب المصري بأكمله وأهل الشهيد أحمد منسي جمعنا الله معه في جنات النعيم".