السعودية تطلق المرحلة الثالثة من فحص كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع، لتقييم معدل انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن "الخطوة ستنفذ بعد ذلك في العاصمة الرياض الأسبوع المقبل، ثم تليها باقي المناطق".

وأكدت الصحة السعودية، أن العملية تأتي تواصلا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الوباء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت الوزارة السعودية، على أن "المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن، بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية".

وتابعت الوزارة قائلة، إنه "سيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي)".