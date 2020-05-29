كورونا بالخليج.. السعودية تتجاوز 80 ألفا والكويت تقترب من 25 ألف إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.900.527، فيما وصل إجمالي الوفيات 361.764 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.577.181 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 80185 حالة .

وقالت الوزارة السعودية:، إنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية..

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 16 حالات وفيات جديدة رحمهم الله ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 441 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة بالوباء ليصل عدد الوفيات الى 33 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 1967 اصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع اجمالي الاصابات الى 50814 حالة.

واشارت الصحة القطرية، الى تسجيل 2116 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في قطر إلى 15399 حالة

واشارت الوزارة القطرية، إلى أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالوباء نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

واعلنت الصحة القطرية، ان الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 23 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالوباء ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 214 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 9009

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة ، أمس الخميس، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 345 لعمانيين و291 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 9009، و40 وفاة.

وأكدت الصحة العمانية، على أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس تسجيل 285 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية"كونا".

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 208 حالات تعود لعمالة وافدة فيما تعود 77 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" في البحرين بلغ 5295 حتى الان بعد تسجيل 143 حالة.

وذكرت الوزارة البحرينية، ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 4667 منها 4658 "مستقرة" وتسع تحت العناية.

من جانبها، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية عن إقامة صلاة الجمعة "فقط في هذه المرحلة" وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 845 إصابة جديدة كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24112 حالة.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 185 حالة.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ845 السابقة تضمنت 212 حالة لمواطنين كويتيين و208 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية و161 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية و91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أعلن أن 752 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 8698 حالة.

وأشار السند إلى أن 197 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، أمس الخميس، شفاء 314 مصابا بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16685 .

وسجلت الوزارة الإماراتية، 563 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32532 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 258 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأعلنت الصحة الإماراتية، إجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع .