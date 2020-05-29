تعرف على مواعيد آخر رحلات المترو تزامنا مع ساعات الحظر الجديدة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في أوقات الذروة والازدحام، تزامنا مع استئناف حركة التشغيل صباح غداً السبت بعد توقفها لمدة 6 أيام لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسيكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول "المرج - حلوان" من محطة حلوان في الساعة 7.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 7.30 مساءً، كما سيكون موعد أخر قطارات الخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، من محطة نادي الشمس الساعة 7.15 مساء، ومن العتبة 7.45 مساء على أن يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساء يومياً.

وقال المهندس علب الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، وجه قيادات الشركة بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، ومتابعة التزام الركاب بالوقوف في علامات التباعد التي تم تنفيذها داخل المحطات وأمام شبابيك التذاكر، حفاظا على سلامة وصحة الركاب، وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات.

وأكد الفضالي، في تصريحات ل"الوطن"، أن هناك تنسيقا كاملا ومستمرا مع شركة النقل والمواصلات بالمترو لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق، وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب، لافتاً إلى أن الشركة حريصة على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.