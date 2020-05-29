عاجل.. النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو الجديدة: تبدأ غدا

وجه كامل الوزير وزير النقل، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنًا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءً من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً ).

وأشار وزير النقل، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّه قد تمّ إعداد جداول التشغيل حيث سيتمّ تشغيل 81 قطارًا بالخطوط الثلاثة يوميًا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في أوقات الذروة والازدحام.

ومن المقرر أنَّ يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.

فيما تكون مواعيد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً، ومن العتبة 19.45 مساءً على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءا من يوم السبت من الساعة السادسة صباحاً.

وكلف وزير النقل، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، ومتابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب.

وشدد وزير النقل على استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، إضافة الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات.

كما أكّد أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.