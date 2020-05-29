"الوبائيات": دور فرق الترصد مهم في الاكتشاف المبكر لحالات كورونا

قالت الدكتورة شيماء أبو قمر، أخصائي وبائيات بالإدارة العامة للوبائيات والترصد، إن الإدارة لديها فرق لترصد الحالات المصابة والمشتبه بها، جراء فيروس كورونا في كل أنحاء الجمهورية، بما فيها مستشفيات القطاع الخاص، "فرق الترصد جنودنا في الميدان، واللي بيقدروا يصورولنا، وتلقطلنا الأحداث من بدايتها".

وأضافت "أبو قمر"، خلال فيديو نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن دور فرق الترصد مهم في الاكتشاف المُبكر للحالات، الذي من شأنه سرعة التدخل بشكل مبكر اتخاذ إجراءات وقائية كافية وصحيحة، تمنع المرض والوفيات، موجهة الشكر لفرق الترصد سواء مسؤولين أو المراقبين "رجالة بجد، وشايلين جزء كبير من العبأ ومتحملين شغل أساسي في تتبع الحالات ومتابعة المخالطين للحالات الإيجابية".

وأوضحت أن فرق الترصد، عندما تحصل من الحالات على المصدر الأساسي للعدوى "عشان يقفلوا الحنفية"، كما أن الفريق ترصد المخالطين للحالات، ويتم تجميع تلك البيانات ويتم حصرها، والتجميع الديمغرافي للحالات ويتم توزيعها على المناطق الصحية لمتابعتهم لمدة 14 يوم.

وأكدت أن الخط الساخن 105، أداة هامة لترصد الأمراض المُعدية ويعتبر جزء أساسي من ترصد المبني على الحدث تحت مظلة الإدارة العامة للوبائيات والترصد، ويستقبل الخط الشكاوي والاستفسارات وحالات اشتباه، موضحة أن الخط الساخن لايقتصر دوره فقط على فيروس كورونا، لكنه يقوم بدور كبير في تغطية الأزمة.