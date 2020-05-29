متحدث المنوفية يكشف تفاصيل عزل قريتين بعد تزايد إصابات كورونا

قال معتز حجازي المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، إنه جرى عزل قرية كفر السنابسة بمركز منوف، وقرية شنتا الحجر بمركز بركة السبع، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، على شاشة "MBC مصر": "جرى إصدار هذا القرار لحاجة القرى للعزل، وهو إجراء وقائي واحترازي لحماية الأهالي من الزيادة العددية في الإصابات".

وأردف، أن نسبة التعليم في المحافظة عالية جدًا، وكل أبنائها يتعاونون مع الجهاز الإداري للدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وواصل: "نتابع الحالات المعزولة منزليًا من خلال الوحدة الصحية القريبة من المنزل، وأطباء قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، كما نحصل على المسحات بعد انقضاء المدة بنحو 7 أيام".