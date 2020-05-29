جمعيات أهلية تسابق الزمن لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مواجهة "كورونا"

تقوم عدة جمعيات أهلية، منها مصر الخير والأورمان وصنّاع الخير، بوضع خطط تحركاتها لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان، وتواصل استمرار أزمة كورونا، حيث أعلنت الجمعيات استمرارها فى دعم العمالة غير المنتظمة، فيما اتجهت أخرى إلى استمرار تقديم المواد الغذائية، والاهتمام بالجانب الصحى.

وقال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، إن المؤسسة مستمرة فى تقديم المساعدات للأسر الأكثر تضرراً، ونستهدف 15 ألف أسرة خلال الشهر المقبل، لتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، بحيث تحصل كل أسرة على 2 كيلو لحم وكرتونة مواد غذائية وزنها 15 كيلو.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن» أن الجمعية تكثف جهودها للانتهاء من إعمار القرى التى وقعت برتوكولاً بشأنها، حيث نستهدف 2000 منزل فى 60 قرية، للانتهاء منها بحلول نهاية أغسطس المقبل، بعد تزويدها بالكهرباء والمياه، ودورات مياه نظيفة، وتسقيف المنازل المتضررة.

وتابع أن المؤسسة تستهدف تزويج 500 يتيمة بحلول سبتمبر المقبل، بحيث تحصل كل فتاة على شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه، بجانب المساعدة فى إجراء عمليات القلب والعيون وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث استطاعت الجمعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، تقليل قوائم الانتظار فى القلب والعيون، بالإضافة إلى تنشيط مستشفى شفاء الأورمان فى الأقصر التى تستقبل جميع المرضى، مشيراً إلى أن الجمعية تستهدف إجراء 200 عملية شهرياً الفترة المقبلة.

"الأورمان": نستهدف 15 ألف أسرة.. و"صنّاع الخير": زواج 100 يتيمة

من جانبه قال أحمد على، رئيس قطاع التكافل الاجتماعى بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تواصل تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة خلال شهرى يونيو ويوليو، وتقديم المساعدات المادية الشهرية لأسر العمالة غير المنتظمة بواقع 300 جنيه شهرياً لحوالى 200 ألف أسرة فى قرى ونجوع محافظات مصر، بإجمالى 40 مليون جنيه، إلى جانب تقديم كراتين المواد الغذائية إلى 200 ألف أسرة. وأضاف «على» لـ«الوطن» أن المؤسسة مستمرة فى دفع الدعم الشهرى للعمالة غير المنتظمة حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، إلى جانب تقديم الدعم والمستلزمات الطبية للمستشفيات ومستلزمات الوقاية للأطباء، وغيرها من الإسهامات لمستشفيات العزل والمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، حيث تم تزويد مستشفيات العزل بـ24 جهاز تنفس صناعى حتى الآن، مشيراً إلى أن المؤسسة أوقفت أنشطتها الأخرى التنموية، فى ظل الأزمة الحالية، التى توقفت خلالها الكثير من المصالح والأمور الحياتية الأخرى.

وأشار «على» إلى أن المؤسسة ستنتهى من إعادة هيكلة حوالى 2200 منزل فى عدد من قرى الجمهورية، بحيث يتم الانتهاء من 2000 منزل فى سبتمبر و200 منزل من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بنهاية الشهر المقبل.

وقال هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صنّاع الخير، إن المؤسسة مستمرة فى تقديم المساعدات المادية الشهرية للعمالة غير المنتظمة خلال شهرى يونيو ويوليو، حيث تستهدف المؤسسة صرف 6 ملايين جنيه لـ6 آلاف عامل من العمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه عن كل شهر، إضافة إلى إجراء الكشف الطبى على 20 ألف مريض من مرضى القلب والعيون خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أنه لا توجد خطة بالنسبة لكراتين المواد الغذائية حتى الآن، لحين معرفة حجم التبرعات الجديدة الواردة للمؤسسة، وحسب احتياجات الأسر التى سيعمل عليها باحثو المؤسسة.

وأضاف «عبدالفتاح» لـ«الوطن» أن المؤسسة تستهدف إجراء عمليات الشبكية وزرع القرنية بشكل أكبر الفترة المقبلة، لوجود عدد من المستحقين فى القرى فى حاجة ماسة إليها، وهى العمليات الأكثر تكلفة، لافتاً إلى أن هناك مبادرة محددة لهذا الغرض، تُعرف باسم «طاقة نور»، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على عودة الرؤية لهم مرة أخرى.

وتابع أن المؤسسة تسعى إلى تزويج 100 عروسة يتيمة خلال الشهرين المقبلين، ضمن مبادرة «صالحة» لزواج اليتيمات، حيث تحصل كل عروسة على شيك بـ10 آلاف جنيه، لتجهز نفسها، مشيراً إلى أنه بالنسبة لإعمار القرى، سيتم الانتهاء من إعمار 4 قرى فى أسوان وقنا والبحيرة، بنهاية شهر يونيو، إضافة إلى الانتهاء من إعمار المنازل المتضررة من السيول فى محافظة الفيوم، وهى المحافظة التى تولت المؤسسة إعادة إعمارها بتكليف من وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تساهم الوزارة فى الإعمار بنسبة 70%، فيما تساهم المؤسسة بنسبة 30%.