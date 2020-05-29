"مصر الخير": 40 مليون جنيه لدعم أسر العمالة غير المنتظمة

قال أحمد علي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تواصل تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، حيث تواصل خلال شهري يونيه ويوليو، تقديم المساعدات المادية الشهرية لأسر العمالة غير المنتظمة بواقع 300 جنيه شهريا، لحوالي 200 ألف أسرة في قرى ونجوع محافظات مصر، بإجمالي ما يقارب من 40 مليون جنيه، إلى جانب تقديم كراتين المواد الغذائية إلى 200 ألف أسرة كذلك خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف" علي" لـ"الوطن"، أن المؤسسة مستمرة في دفع الدعم الشهري للعمالة غير المنتظمة حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، إلى جانب تقديم الدعم والمستلزمات الطبية للمستشفيات ومستلزمات الوقاية للأطباء، وغيرها من الإسهامات لمستشفيات العزل، والمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، حيث تم تزويد مستشفيات العزل بـ 24 جهاز تنفس صناعي حتى الآن، مشيرا إلى أن المؤسسة أوقفت أنشطتها الأخرى التنموية، في ظل الأزمة الحالية، التي توقفت خلالها الكثير من المصالح والأمور الحياتية الأخرى.

وأشار إلى أن المؤسسة ستنتهي من إعادة هيكلة حوالي 2200 منزل في عدد من قرى الجمهورية، حيث الانتهاء من 2000 منزل بحلول شهر سبتمبر المقبلن فيما الانتهاء من 200 منزل بالتعاون مع وزارة التضمان الاجتماعي، بنهاية الشهر المقبل.