أهالي كفر الشيخ يلتزمون بإجراءات الحظر.. والمحافظ يتوعد المخالفين

التزم أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بإجراءات حظر التجوال التي فرضتها الدولة لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وبدت الشوارع خالية من المواطنين قبل دقات الساعة الخامسة مساءً، فيما انتشرت الدوريات الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة وبالشوارع والميادين الرئيسية لضبط المخالفين.

من جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة أسبوع عيد الفطر من الـ 5 مساءًا وحتى الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوقاية من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل عملية انتقاله.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي عقوبة خرق حظر التجوال خلال فترة اجازة العيد، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، سيطبق عليهم قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وستصل العقوبات المالية لـ 4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال.