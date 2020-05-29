صور.. حملات لرفع مستوى النظافة والتجميل وكفاءة الإنارة في كفر الشيخ

نفذت مختلف الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، حملات لرفع مستوى النظافة والتجميل والتاكد من كفاءة الإنارة، وذلك وفقا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، وسط إجراءات احترازية بارتداء عمال النظافة "الكمامات"، لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة والقرى، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والأتربة، ونقلها للمقالب العمومية، فضلا عن رفع الإشغالات بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وترأس اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، وتفريغ صناديق القمامة، وتجمعات المخلفات بأرض الفضاء، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري، فيما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين ، أعمال تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، كذا أعمال التجميل بمداخل المدينة، ورفع الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر، فضلًا عن إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بقرية البكاتوش وتوابعها، بالإضافة إلي صيانة كشافات وأعمدة الإنارة وتركيب سلك الفرد الخامس بقرية المنشلين .