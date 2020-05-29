العليا للفيروسات: كورونا ظهر منذ 2003 وأعداد الإصابات كانت محدودة

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن أزمة انتشار فيروس كورونا كانت متوقعة، موضحًا أن هناك بحث نُشر في مارس 2019 وتوقع ظهور الفيروس بنهاية العام الماضي وبداية عام 2020.

وأضاف خطاب خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" الذي يعرض عبر فضائية "MBC مصر": "عائلة كورونا كبيرة جدًا ومعظمها فيروسات تنفسية، على غرار سارس في الصين والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية في عام 2012 التي تفشت في دول الخليج، الذي انتقل من خلال الجمال".

وتابع: "كورونا ظهر منذ عام 2003 ولكن أعداد الإصابات كانت محدودة، ولكن بحث مارس 2019، نص على أن فيروس كورونا احتمال كبير أن يسبب وباءً وليس جائحة، في نهاية 2019".