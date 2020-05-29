عاجل.. مناشدة هامة من الصحة للمواطنين بعد تسجيل 34 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة فور ظهور أي أعراض لفيروس كورونا، حتى يتسنى للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول، حفاظا على حياتهم.

جاءت المناشدة بعد تسجيل 34 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، وهو أعلى عدد يومي لحالات الوفاة بسبب كورونا منذ ظهور الفيروس في مصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي، عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر، توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات، توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات، نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وطالبت الوزارة مجددا، كل المواطنين، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي، ما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض، يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الـ"واتس آب"، أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة، وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.