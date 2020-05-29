الجيزة تزيل السويقات العشوائية وتعديات المحال التجارية لمواجهة كورونا

نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة على مدار يومين، لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة البراجيل بحي شمال الجيزة ومركز أوسيم، بالتعاون مع الأجهزة الامنية وشرطة المرافق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إزالة 60 تعدٍ لمحال وباعة جائلين، إضافة إلى سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل، وكافة التعديات المتواجدة على نهر الطريق، وذلك في إطار مجهودات تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال جاءت استكمالًا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والاسواق العشوائية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف مجهودات إزالة التعديات والإشغالات، وشن حملات مكبرة يوميًا، مشددًا علي عدم السماح بتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة على الخدمات المقدمة، وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.

وشهد محيط الأعمال بالبراجيل إشادة كبيرة من قبل المواطنين، نظرًا لما تحدثه تلك الإشغالات والسويقات العشوائية والتجمعات من زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد.

وشهدت أعمال إزالة التعديات تواجد ميداني للواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأسامة السقعان رئيس حي شمال، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم.