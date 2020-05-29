"عزل قها" تحيي "دينامو المستشفى".. ويوجه رسالة للمواطنين في مرحلة التعايش

وجهت إدارة مستشفى عزل قها المخصصة لعزل حالات مرضى فيروس كورونا المستجد التحية لرضا عرفات رئيس فريق الصيانة بالمستشفى عل جهوده ضمن الفرق الطبية المختلفة لحل المشاكل وإصلاح.

وذكر المستشفى، في رسالة له على الصفحة الرسمية عبر "فيس بوك"، "الفريق الطبي متكامل وليس أطباء وصيادلة وتمريض فقط حيث يكملهم بقوة الإداريين والفنيين والعمال وهنا في مستشفى قها للحجر الصحي كل فرد عندنا بطل ودوره مقدر ومكانه مهم وركيزة اساسية لاننا كلنا فريق واحد متكامل شكرا دينامو قها على المجهود الكبير".

كما وجه المستشفى رسالة توعية للمواطنين للتخلص من عدد من العادات الضارة والتي تتسبب في انتشار وتفشي وباء كورونا المستجد.

وطالب المستشفى المواطنين بالتخلص من عدد من العادات منها: الاختلاط غير المبرر وكثرة الكلام في المواصلات والأسواق، مشدة على ضرورة الابتعاد عن الزحام واستخدام الأغراض التي يشاركها الآخرون ومن بينها الأكواب لدى ثلاجات المياه في الشوارع والأكواب الزجاجية في محلات العصير.