ارتفاع حالات الشفاء بعزل قها إلى 238 حالة عقب شفاء حالتين جديدتين

أعلنت مستشفى قها المركزي المخصص لعزل مصابي حالات الإصابة بكورونا أرتفاع عدد حالات الشفاء والتعافي بالمستشفى إلى 238 حالة عقب شفاء حالتين جديدتين إحداهما 65 سنة، والآخرى 55 سنة واللتين كانت حالتهما غير مستقرة عند حجزهما في المستشفى.

قال الدكتور أحمد سعد خيامي، رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 238 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابون بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.