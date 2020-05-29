السكة الحديد توفر كمامات طبية بمكاتب صرافين التذاكر في المحطات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرافين التذاكر بالمحطات، بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين، مع عودة حركة القطارات صباح غدا السبت، مشيرة إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية، خضعت لعمليات تطهير وتعقيم واسعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى ستعود في السادسة صباح غدا السبت، وذلك عقب إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن ساعات العمل، ستبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، تنفيذا لساعات حظر التجوال الجديدة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة تدرس تركيب أجهزة كاشف حراري، وتعقيم على مداخل المحطات على مستوى الجمهورية، للكشف عن أى حالات يشبته فى إصابتها بالفيروس بين الركاب خلال اتجاها إلى المحطات لاستقلال القطارات، بحيث يتم رصد أى ركاب يظهر عليه أعراض كورونا لسرعة التعامل معه وحجزه ونقله لأقرب مستشفى لإجراء تحليل pcr للكشف عن مدى إصابته فعليا بفيروس كورونا من عدمه.

وقال رسلان، إن الهيئة ستلزم جميع الركاب بإرتداء الكمامات الطبية أثناء إستقلالها القطارات، موضحاً أن الهيئة تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة لتزويدها بـ100 جهاز كاشف حرارى ومُعقم لتركيبها على مداخل كافة المحطات الرئيسية، وجارى إنهاء إجراءات توريدها إلى الهيئة، حيث ستتحمل الهيئة تكلفة شراءها لتكثيف إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن الهيئة حريصة على تنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.