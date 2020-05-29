إزالات فورية لـ1022 حالة تعدٍ وبناء مخالف بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، أسفرت عن إزالة 1022 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم إزالة فورية لـ494 حالة تعد علي الأراضي الزراعية على مساحة 24 فدانا و10 قراريط و 5 أسهم، و352 مخالفة بناء على مساحة 48 ألف و390 مترًا مربعا، وإزالة 176 تغد علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و667.5 مترًا مربعا.

وأشار المحافظ، إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة علي مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، مؤكدا مواجهةً كافة أشكال التعديات والمخالفات بكل حزم وحسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.