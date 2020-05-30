حظك اليوم السبت 30-5-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، وهذا ما يجعله على خلاف دائم معهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بالخيال الخصب والحماس، ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب ويمدك الجاذبية وبالطاقة العاطفية.. كما أن القمر في موقع يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.