أستاذ مناعة: يجب على مخالطي أي مصاب كورونا ارتداء الكمامة في المنزل

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إنه لا أزمة من غسل ملابس مريض كورونا مع ملابس الأصحاء، بالنسبة للمنازل التي يعاني أحد أفرادها من كورونا، مع الالتزام بارتداء "الجوانتي" أثناء نقل ملابسه، مشددا على أن "الوسواس الزائد هو سبب نقل العدوى".

وأضاف "مصباح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه يجب الالتزام داخل المنازل بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الماسك الطبي لتقليل فرص نقل العدوى بين أفراد العائلة: "العدوى بتحصل قبل ظهور الأعراض"، موضحا أن أغلب الأشخاص الذين سيصابوا خلال الشهر المقبل سيكون بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات الوقائية حتى داخل منازلهم.

وأكد أن هناك دراسة خرجت حديثا تحدثت عن مصاب فيروس كورونا لا يكون ناقلا للمرض إلا قبل ظهور الأعراض المرضية عليه بيومين، وبعد ظهورها من 8 لـ10 أيام، فيما بعد أو قبل ذلك لا يمكنه نقل العدوى لشخص آخر.