"إدخار الإسعاف" بدمياط يناشد الحكومة بدعم الصندوق لتأمين العاملين

ناشد محمد الحفناوي عضو مجلس إدارة صندوق إدخار العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعضو مجلس إدارة نقابة الإسعاف بدمياط، الحكومة برئاسة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالموافقة على طلبهم المقدم منذ شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن الطلب، خاص بالموافقة على دعم صندوق إدخار العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، رقم صادر8 ص_ 16742، ورقم صادر 8 ص_16194، (الذي يؤمن العاملين في حالات الوفاة والمعاش والعجز) بالبنود %5 من قيمة الخدمات بأجر، %2 من قيمة الموارد، شهر تأسيسي على الشامل، تحت بند مكافآت عاملين، %75 من حصيلة صندوق الجزاءات .

وأضاف الحفناوي، لدينا موافقة وزيرة الصحة والهيئة العامة للرقابة المالية، ومجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، وهذا الدعم لم يكلف الخزانة العامة للدولة كثيرا، فسقط من بيننا أكثر من 240 حالة وفاة، منهم من توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن بيننا من سقط نتيجة عدوى لطبيعة عملنا، فضلا عن إصابة العشرات بعجز جزئي وكلي.

واختتم الحفناوي قائلا: لدينا كل الثقة في الحكومة، بالاهتمام بطلبنا الذي يؤمن 18 ألف موظف وأسرهم.